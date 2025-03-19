Розумний підхід до кредитування: що потрібно знати

Потреба в додаткових коштах може виникнути в будь-який момент. Одним із найзручніших способів швидко вирішити фінансові питання є кредитування. Банк ПУМБ пропонує широкий вибір кредитних продуктів, які здатні задовольнити різноманітні потреби клієнтів. Давайте розглянемо, чому Перший Український Міжнародний Банк є вигідним для кредитування і на що слід звертати увагу перед прийняттям рішення взяти кредит.

Коли варто скористатися кредитом у банку?

Фінансовий інструмент у вигляді кредиту стане корисним у багатьох життєвих ситуаціях, зокрема:

Для великих покупок. Наприклад, придбання техніки чи іншого дороговартісного товару, який важко оплатити одноразово.



Освіта та розвиток. Оплата навчання, тренінгів чи курсів підвищення кваліфікації.



Несподівані витрати. Медичні послуги, ремонт чи інші ситуації, які потребують термінового фінансування.



Інвестиції у майбутнє, наприклад, запуск нових проєктів.

Однак перед тим, як оформлювати кредит, важливо ретельно оцінити свої можливості для його погашення. Це допоможе уникнути можливих фінансових труднощів у майбутньому.

Як правильно обрати кредитний продукт

Вибираючи кредит, важливо враховувати кілька ключових аспектів:

Мета кредиту. Визначте, навіщо потрібні кошти - велика покупка, покриття поточних витрат чи інвестування. Це допоможе вибрати оптимальні умови.



Сума та термін. Оцініть, скільки грошей вам потрібно та на який період. Занадто великий кредит може створити фінансовий тягар, а короткий термін – високі щомісячні платежі.



Умови погашення. Зверніть увагу на процентну ставку, наявність пільгового періоду та можливі додаткові комісії.



Репутація банку. Важливо обирати установу з прозорими умовами та позитивними відгуками клієнтів.

Правильний вибір кредиту допоможе уникнути зайвих витрат і зробить процес погашення комфортним та передбачуваним.

Переваги кредитування у ПУМБ

Обираючи кредит у ПУМБ, клієнти отримують низку переваг, серед яких:

Пільговий період до 62 днів. У цей час відсотки користування коштами не нараховуються, що дозволяє заощадити.



Великий кредитний ліміт. Ви можете отримати до 200 000 грн., що відкриває широкі можливості для реалізації фінансових планів.



0% комісії за купівлю валюти онлайн за кредитні та власні кошти;



Дистанційне керування єдиним кредитним лімітом, що дає можливість самостійно збільшувати та зменшувати кредитний ліміт у додатку;



Можливість скористатися послугою «Сплачуйте частинами» з оплатою на другий місяць після придбання товару;



Можливість перевести в розстрочку звичайний платіж від 500 грн;



Можливість оформлення кредитних канікул до 3-х місяців зі зниженою комісією до 0,5% на місяці;



Більший кешбек за користування кредиткою: від 1,5% до 3% на кешбек від банку та до 20% кешбеку на партнерські пропозиції;

Завдяки таким умовам кредитування в ПУМБ є зручним, вигідним і доступним для широкого кола користувачів.

Коли не варто брати кредит?

Існують ситуації, коли варто утриматися від оформлення позики, зокрема:

Нестабільний дохід. Якщо ви не впевнені у своїй фінансовій спроможності вчасно погасити заборгованість.



Попередні зобов'язання. Наявність незакритих кредитів чи боргів може стати причиною фінансового навантаження.



Непередбачувані витрати. Ризик виникнення додаткових фінансових труднощів може ускладнити виконання кредитних зобов'язань.

Перед тим, як брати кредит, варто ретельно зважити всі ризики та переконатися у своїй здатності вчасно виконувати зобов'язання.

ПУМБ - надійність та безпека фінансів

Кредит у ПУМБ – це зручний інструмент для вирішення фінансових питань. Завдяки вигідним умовам, простоті оформлення та легкості використання мобільного застосунку, клієнти отримують якісний сервіс та можливість керувати своїми фінансами ефективно. Водночас важливо підходити до питання кредитування відповідально, оцінюючи власні можливості та потреби.



Детальні умови кредитування, актуальні ставки та пропозиції доступні на офіційному сайті банку - https://www.pumb.ua/credit. Обирайте найкращі рішення для ваших фінансових потреб разом із ПУМБ.