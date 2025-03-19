Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна визначить ключові об'єкти, які не можна атакувати, а у Білому домі не побачили вчорашнього порушення з боку РФ

19 березня 2025, 18:16

Україна визначить ключові об'єкти, які не можна атакувати, а у Білому домі не побачили вчорашнього порушення з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує перелік енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, які не повинні зазнавати ударів з боку Росії в рамках можливої угоди про часткове припинення вогню. Про це він повідомив на пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом.

«Якщо ми матимемо таку угоду, то буде і список об'єктів. У нас вже є перелік цивільних, енергетичних та інфраструктурних об'єктів, і ми обов'язково його підготуємо та передамо нашим партнерам. Якщо росіяни не будуть завдавати ударів по наших об'єктах, ми також не атакуватимемо їх», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така угода може працювати лише за посередництва та гарантій США, оскільки будь-які домовленості з Росією на практиці виявляються недійсними.

«Обіцянок і заяв Путіна про те, що він наказує не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, недостатньо. Ця війна зробила нас дуже прагматичним. Вчорашній удар — яскравий приклад. Путін сказав, що наказав не атакувати енергетику та цивільну інфраструктуру, але після цього було 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети "Іскандер". Було обстріляно залізничні об'єкти, підприємства агропромислового комплексу, пошкоджено 21 житловий будинок. Слів недостатньо», — наголосив Зеленський.

Реакція Білого дому

Головний радник президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф своєю чергою заявив, що РФ у вівторок увечері не порушила угоди і не атакувала українську енергетичну інфраструктуру.

В ефірі Bloomberg TV він заявив, що атаки російських безпілотників сталися до того, як Володимир Путін видав наказ про припинення ударів на енергетичні об'єкти України.

«Президент Путін видав наказ упродовж 10 хвилин після свого дзвінка з президентом, який доручив російським силам не атакувати жодну українську енергетичну інфраструктуру. І будь-які напади, які сталися минулої ночі, відбулися б до того, як цей наказ було віддано», - сказав Віткофф.

Які об'єкти можуть увійти до списку

Енергетична система України — одна з найбільших у Європі, що включає генерацію, передачу, розподіл та споживання електроенергії. До її складу входять різні типи електростанцій, розгалужена мережа ліній електропередачі та інфраструктура, що забезпечує стабільність енергопостачання.

До критично важливих об'єктів, які можуть бути включені до переліку, належать атомні електростанції (АЕС), теплові електростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ), гідроелектростанції (ГЕС) та гідроакумулювальні електростанції (ГАЕС), відновлювані джерела енергії (ВІЕ).

Критично важливими об'єктами також є лінії електропередач високої напруги (750, 330, 220 кВ), підстанції та розподільні пункти, що з'єднують електростанції зі споживачами. Основним оператором виступає НЕК «Укренерго», розподільні мережі обслуговуються регіональними операторами (обленерго).

До переліку можуть увійти регіональні розподільчі станції (110 кВ і нижче), що живлять стратегічно важливі об'єкти, такі як промислові підприємства, медичні установи, системи водопостачання та транспортну інфраструктуру.

Україна працює в об'єднаній енергосистемі ENTSO-E, тому міжнародні з'єднання також можуть бути включені до переліку об'єктів, які потребують особливого захисту.

Читайте також:

Після контактів Вашингтона з Москвою Трамп та Зеленський поговорили телефоном

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній пообіцяв припинити атаки на енергетику та інфраструктуру України та нібито віддав відповідний наказ російським військовим.

У Міноборони РФ заявили, що в момент отримання наказу в повітрі знаходилося сім російських ударних безпілотників, націлених на об'єкти української енергетичної інфраструктури, пов'язані з ВПК, що знаходяться в Миколаївській області. Російська ППО нібито самостійно збила ці безпілотники. Відомство уточнює, що шість із них були збиті ЗРПК «Панцир», а один — черговим винищувачем ВКС Росії.

ТЕГИ

Інше
мирне врегулювання удари по енергооб'єктам

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
12:55
ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська
12:12
У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя
11:14
Поблизу окупованого Алчевська сталася аварія на водопровідній станції: без питної води понад 250 000 людей
11:10
В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранено 11 осіб
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
15:59
У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів
12:05
Україна побоюється втратити Одесу під час мирних переговорів — NYT
11:15
В окупованому Маріуполі замість дитячого табору будують військовий центр
23:00
Головне за день: Війська РФ почали просуватися на півдні. Ситуація у Торецьку нестабільна
21:32
Російський військовий на смерть збив літнього жителя окупованого Донецька
11:10
Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд
21:00
Головне за день: Оточення ЗСУ у Курській області немає, заявив Зеленський. Удари по залізниці та енергосистемі
09:10
Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року
23:00
Головне за день: Трамп просить «пожаліти українських військових». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охорона блокпостів, патрулювання, фільтрація у Маріуполі: трьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді
15:38
Внаслідок обстрілу Горлівки поранено двох людей
13:29
Черговий акт вандалізму: загарбники пошкодили кам'яні баби на Луганщині
усі новини
20:01
Українські АЕС під управлінням США та нові системи ППО: про що говорили Зеленський і Трамп
19:10
«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ
18:20
Розумний підхід до кредитування: що потрібно знати (реклама)
18:16
Україна визначить ключові об'єкти, які не можна атакувати, а у Білому домі не побачили вчорашнього порушення з боку РФ
18:15
До побудови фортифікацій у Донецькій області залучено 14 областей України
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:27
Після контактів Вашингтона з Москвою Трамп та Зеленський поговорили телефоном
17:25
На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
16:54
Бербок стане головою Генасамблеї ООН восени 2025 року — BILD
16:52
Для мирних жителів закрили в'їзд до Суджі Курської області
16:48
Російські FPV-дрони контролюють усі під'їзні шляхи до Покровська та Родинського
16:41
Українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку – ISW
16:22
Білий дім припинив фінансувати програму з відстеження викрадених Росією українських дітей — Reuters
16:16
Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено за скаргою НАБУ
16:03
Україна та РФ обмінялися полоненими — подробиці
15:58
Росіяни з РСЗВ «Смерч» обстріляли Костянтинівку: загинула одна людина, ще дві – поранені
15:51
У Зеленівці окупанти вбили 54-річну жінку
15:48
ЗСУ знищили міномети та укриття піхоти російської армії на Краматорському напрямку
15:31
Покровська адміністрація зафіксувала дев'ять випадків повернення з евакуації сімей з дітьми
усі новини
ВІДЕО
«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ «Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ
19 березня, 19:10
Прикордонники знищили військову техніку та склад росіян. Фото: скріншот На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ
19 березня, 17:25
Затримання жителя окупованої Луганської області. Фото: кадр із відео На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
19 березня, 17:06
Удар по укриттю російської піхоти на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили міномети та укриття піхоти російської армії на Краматорському напрямку
19 березня, 15:48
Зеленський сьогодні поговорить із Трампом. Фото: скриншот з відео Зеленський поговорить з Трампом: дата
19 березня, 12:57
Сили оборони FPV-дронами та артилерією зупинили колону технік. Фото: скріншот ЗСУ зупинили колону техніки армії РФ на Сіверському напрямку
19 березня, 11:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір