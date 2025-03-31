Апеляція ВАКС знизила заставу ексголові Хмельницької МСЕК до 130 млн

Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшила заставу ексголові Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі до 130 млн грн. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).
Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу захисту і залишила Крупу під вартою. Однак судді знизили розмір застави з 230 до 130 млн грн.
Таке рішення ухвалили судді апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников.
Раніше слідча суддя ВАКС Леся Федорак частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року, знизивши заставу з 260 до 230 млн грн.
Нагадаємо, Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн.
4 жовтня 2024 року, «Новини Донбасу» повідомили, що начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах. Пізніше готівку голови Хмельницької МСЕК заарештували.
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