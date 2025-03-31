РФ скинула на Миколаївку дві авіабомби: є пошкодження

Окупаційні війська 31 березня атакували Миколаївку Донецької області за допомогою двох ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок удару є пошкодження. Про це повідомив начальник Миколаївської МВА Володимир Проскунін, передає «Суспільне. Донбас».



За його словами, зафіксовано два влучення. Як відомо, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, газопровід та лінію електропередач.



Попередньо, інформації постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що вранці у Миколаївці лунали вибухи.