Росія вивезла 39 українських дітей під виглядом «реабілітації»

Росія продовжує примусову депортацію українських дітей під приводом «реабілітації» та «оздоровлення», повідомляє Центр національного спротиву.



Цього разу 39 дітей із тимчасово окупованих Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сватового вивезли в підмосковний санаторій «Клязьма».



Окупанти обіцяють їм «домашню атмосферу» та медичне обстеження, але на ділі це частина політики ізоляції дітей від України, її мови, культури та правди.



За даними російського окупаційного фонду, через подібні «реабілітаційні» програми пройшло вже понад 1200 дітей з тимчасово окупованих територій.



ЦНС підкреслює, що це масштабна насильницька операція з усіма ознаками воєнного злочину.

ЦНС закликає:

Насильницьке переміщення дітей — це порушення міжнародного права.

Повідомляйте про організаторів таких «реабілітацій» у чат-бот.

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Раніше Україні вдалося повернути 1247 дітей, яких незаконно утримували на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях.