СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Мінтрансу ЛНР»: це колишній луганський бізнесмен

Екскерівник «Мінтрансу ЛНР» Володимир Євдохін. Фото: «ЛІЦ»

Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності колишнього луганського підприємця. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Володимира Євдохіна. Він ще у 2014 році підтримав російську агресію і з того часу співпрацює з РФ у структурах окупаційної влади.



За даними слідства, спочатку Євдохін очолював створену угрупованням «ЛНР» так звану «Луганську залізницю», а потім став «заступником міністра транспорту та інфраструктури ЛНР». У 2023 році голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник своїм «наказом» призначив його «виконувачем обов'язків міністра». На цій посаді колаборант забезпечував функціонування транспортної системи для потреб військових угруповань РФ на Східному фронті.



У березні 2025 року фігуранта позбавили «міністерського портфеля» і тепер він є першим заступником нового керівника фейкового «Мінтрансу ЛНР».



СБУ заочно повідомила йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у Краматорську та Слов'янську СБУ затримала агентів ФСБ та ГРУ, серед шпигунів – місцева підприємиця.