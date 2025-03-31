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СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Мінтрансу ЛНР»: це колишній луганський бізнесмен

31 березня 2025, 17:41

СБУ повідомила про підозру екскерівнику «Мінтрансу ЛНР»: це колишній луганський бізнесмен

Екскерівник «Мінтрансу ЛНР» Володимир Євдохін. Фото: «ЛІЦ» Екскерівник «Мінтрансу ЛНР» Володимир Євдохін. Фото: «ЛІЦ»

Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності колишнього луганського підприємця. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Йдеться про Володимира Євдохіна. Він ще у 2014 році підтримав російську агресію і з того часу співпрацює з РФ у структурах окупаційної влади.

За даними слідства, спочатку Євдохін очолював створену угрупованням «ЛНР» так звану «Луганську залізницю», а потім став «заступником міністра транспорту та інфраструктури ЛНР». У 2023 році голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник своїм «наказом» призначив його «виконувачем обов'язків міністра». На цій посаді колаборант забезпечував функціонування транспортної системи для потреб військових угруповань РФ на Східному фронті.

У березні 2025 року фігуранта позбавили «міністерського портфеля» і тепер він є першим заступником нового керівника фейкового «Мінтрансу ЛНР».

СБУ заочно повідомила йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у Краматорську та Слов'янську СБУ затримала агентів ФСБ та ГРУ, серед шпигунів – місцева підприємиця.

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