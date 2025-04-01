У Торецьку бригада «Хижак» взяла в полон трьох окупантів

Бригада Нацполіції Хижак взяла в полон трьох окупантів у Торецьку. Фото: скриншот

Українським військовим бригади «Хижака» вдалося взяти в полон у Торецьку Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Як зазначається, полонені знаходилися кілька діб на позиціях української піхоти, після чого були евакуйовані та передані відповідним органам.



У відомстві заявили, що полонені окупанти не хочуть воювати за Росію, вони заявляють про намір приєднатися до РДК (Російського добровольчого корпусу).



«Полонених вдалося взяти завдяки спільним діям «Хижака» та інших підрозділів поліції, які працюють на цьому напрямі», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 4-й батальйон охорони 101-ї бригади охорони Генерального штабу ЗСУ провів операцію зі знищення російської піхоти, яка накопичилася у п'ятиповерховому будинку у місті Торецьк Донецької області.