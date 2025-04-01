ЗСУ вдарили по мосту в Курській області, авіація нарощує удари

Авіація ЗСУ пошкодила міст на Курщині. Фото: кадр із відео

Авіація ЗСУ продовжує активні дії на всіх напрямках. Український винищувач Су-27 завдав удару по мосту поблизу населеного пункту Княжий у Курській області. Про це повідомили в блозі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».



«При розрахунку координат і програмуванні бомби кожна частка секунди важлива, адже помилка навіть на 30' може призвести до "ой"», - ідеться в підписі до відео.

Момент прильоту по мосту на Курщині. Фото: кадр із відео

Зазначається, що з першого заходу міст встояв, але другий удар остаточно вивів його з ладу. За даними Генштабу, станом на 16:43 першого квітня на Курському напрямку українські захисники відбили десять атак противника, ще два зіткнення тривають.