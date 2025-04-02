В окупантів на фронті закінчуються легкові автомобілі

В окупантів на фронті закінчується автотранспорт. Фото: кадр із відео

Кількість легкових автомобілів у російських військ на фронті стрімко скорочується, що уповільнює їхнє просування. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».



На Покровському напрямку росіяни протягом двох місяців активно використовували радянські УАЗи («буханки» і «бобики»), які залишалися на базах зберігання. Пізніше в хід пішли цивільні автівки — «Ниви», «Жигулі» та інші авто, відібрані у місцевих жителів на окупованих територіях.



Зараз навіть цей транспорт практично вичерпано. У результаті механізовані підрозділи окупантів, втративши бронетехніку, також втрачають мобільність на полі бою.



«Лінія бойового зіткнення — це тепер лінія окремих позицій (нори), які росіяни раніше намагалися проривати колонами бронетехніки або автомобілів. Тепер, коли їхні ресурси на критичному рівні, просування сповільнилося, і така тенденція збережеться», - йдеться в повідомленні.



Загалом минулої доби російські загарбники втратили 41 одиницю автомобільної техніки.

Нагадаємо, автомобіль із російськими пропагандистами був пошкоджений у Горлівці через атаку дрона.