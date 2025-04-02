Окупанти заберуть у фермерів Луганщини частину врожаю для армії РФ

На окупованій Луганщині місцевих фермерів попереджають, що частину нового врожаю «доведеться віддати» російській армії. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



У Старобільському районі окупаційна адміністрація вже провела кілька неофіційних зустрічей з аграріями. Фермерам натякають, що цього року вони мають бути готові «добровільно» передати частину свого врожаю російським військовим, демонструючи в такий спосіб «підтримку армії».



В українському спротиві зазначають, що подібна практика використовується окупантами регулярно і фактично є прихованою формою грабунку місцевого населення.

Раніше в окупованому селі Григорівка Каховського району Херсонської області росіяни вимагали у місцевих жителів передавати овочі на потреби так званого «СВО».