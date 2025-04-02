Відомо, скільки колишніх засуджених воюють проти Росії

Начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін'юсту Євген Горобець повідомив, що станом на квітень понад вісім тисяч колишніх засуджених, серед них — і жінки, і чоловіки, приєдналися до Сил оборони. Про це повідомляє інформаційне видання «Укрінформ».



Крім того, наразі на розгляді близько 900 заяв від засуджених.



Здебільшого умовно-достроково звільнені громадяни поповнили лави одного окремого штурмового батальйону «Да Вінчі»; 225-го окремого штурмового полку; 92-ї окремої штурмової бригади; 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр»; 95-ї окремої ДШБ; Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки та оборони.



«На сьогоднішній день вже понад 8 тис. чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато хто з колишніх засуджених за бойові подвиги зараз відзначений відомчими та державними нагородами», — розповів Горобець.



За словами заступника командира 1-го ЗШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» Дмитра Кулика, колишні засуджені воюють не просто добре, а дуже героїчно. Він зазначив, що колишні засуджені «мають особливу мотивацію».



Раніше ми писали, що станом на 30 травня в Україні 775 засуджених поповнили лави Збройних сил України , також відомо, що до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.



18 травня набув чинності закон України про мобілізацію . Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані.



Крім того, із Збройними силами України уклали контракт сім жінок , які відбували покарання у в'язниці. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом за умовно-дострокове звільнення.