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Зупинити удари Росії можна тільки тиском — Зеленський після удару по Кривому Рогу

02 квітня 2025, 19:04

Зупинити удари Росії можна тільки тиском — Зеленський після удару по Кривому Рогу

Зупинити удари Росії можна тільки тиском — Зеленський після удару по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити російські удари можна лише за умови потужного міжнародного тиску на Москву.

«У всьому світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити його можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему», — зазначив глава держави, коментуючи удар РФ по Кривому Рогу.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинуло четверо людей, постраждали — троє. Росія атакувала місто балістичною ракетою, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

За словами президента, лише тиск миру може змусити Росію відмовитися від війни, адже зараз її згода на припинення бойових дій — це єдине, що відокремлює Україну від припинення терору. Він також наголосив на важливості постачань Україні систем протиповітряної оборони.

«Усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібна достатня кількість систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору», — написав Зеленський у Телеграмі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський родом із Кривого Рогу.

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