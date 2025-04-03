Дрони вночі атакували Україну: ППО збила 28 цілей

ППО збила 28 БПЛА. Фото: ЗСУ

Російська армія в ніч на 3 квітня запустила по території України 39 дронів з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони збили 28 БПЛА. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 3 квітня 2025 року (з 21:00 2 квітня) противник атакував 39 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 28 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.



Крім того, семеро безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що за 2 квітня росіяни вбили одного мешканця Донецької області — у місті Покровську.