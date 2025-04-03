Генерального директора російського оборонного підприємства затримали у Ростові

Дмитра Хохлова підозрюють у зловживанні повноваженнями під час виконання російського держоборонзамовлення. Фото: Місто N

У российскому Ростові затримали гендиректора оборонно-промислового підприємства «Горизонт». Дмитра Хохлова підозрюють у зловживанні повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення.

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на ФСБ та власні джерела. Стверджується, що підприємець включив у вартість товарів для військових фіктивні витрати. Внаслідок цього сталося збільшення вартості продукції на 12 мільйонів рублів. Хохлова заарештовано, йому загрожує від 5 до 10 років колонії.

За даними видання «Місто N», ТОВ «НВО "Горизонт"» входить до промислової групи «Горизонт». ВАТ «Горизонт» — розробник та виробник стаціонарних засобів технічного контролю, навігаційно-радіолокаційних систем та безпілотних навігаційних комплексів.

«Горизонт» включений до списку санкцій Канади «за сприяння та підтримку неспровокованого і необґрунтованого вторгнення Росії в Україну», а також до списку санкцій України «у відповідь на всеосяжне вторгнення російських військ».

16 червня 2022 року підприємство включено до списку санкцій Великобританії в рамках санкцій проти порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в М'янмі.