На Луганщині окупанти заборонили неповнолітнім вночі виходити з дому: «ЛНР» ухвалила «закон» – ОВА

Так звана «Народна рада ЛНР» ухвалила «закон», яким встановлена заборона на перебування неповнолітніх у громадських місцях з 22:00 до 06:00 в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, неповнолітнім заборонено перебувати на вулицях, у громадському транспорті, на стадіонах, у парках та місцях громадського харчування.



«Комендантська година стосується прифронтових громад та всієї території окупованої Луганської області. Навіть тих міст та сіл, які за 11 років жодного дня не були охоплені бойовими діями», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на захопленій Луганщині активізувалися російські спецслужби.