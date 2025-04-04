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Вибух автомобіля у Дніпрі: у лікарні помер місцевий депутат

04 квітня 2025, 13:46

Вибух автомобіля у Дніпрі: у лікарні помер місцевий депутат

Помер Юрій Федько. Фото: пресслужба партії «Пропозиція» Помер Юрій Федько. Фото: пресслужба партії «Пропозиція»

Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько помер у лікарні. Його машина вибухнула зранку, 4 квітня. Про це повідомили у пресслужбі партії «Пропозиція».

«Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від «Пропозиції» Юрій Федько помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронні органи відпрацьовують три версії:

- злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в державі;

- неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;

- професійна діяльність.

Довідка

Юрій Федько — депутат Самарської районної у місті Дніпрі ради VII скликання та член політичної партії «Пропозиція». Був очільником Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.

Раніше ми писали, що у Дніпрі 4 квітня поглянув автомобіль голови Лівобережної міської адміністрації Юрія Федько. У машині він був разом із дружиною. На місце виїхав заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцькірізде, співробітники поліції, Служби безпеки України та прокуратури.

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