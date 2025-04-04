Вибух автомобіля у Дніпрі: у лікарні помер місцевий депутат

Помер Юрій Федько. Фото: пресслужба партії «Пропозиція»

Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько помер у лікарні. Його машина вибухнула зранку, 4 квітня. Про це повідомили у пресслужбі партії «Пропозиція».



«Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від «Пропозиції» Юрій Федько помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.



Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.



Правоохоронні органи відпрацьовують три версії:

- злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в державі;

- неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;



- професійна діяльність.



Довідка



Юрій Федько — депутат Самарської районної у місті Дніпрі ради VII скликання та член політичної партії «Пропозиція». Був очільником Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.



Раніше ми писали, що у Дніпрі 4 квітня поглянув автомобіль голови Лівобережної міської адміністрації Юрія Федько. У машині він був разом із дружиною. На місце виїхав заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцькірізде, співробітники поліції, Служби безпеки України та прокуратури.