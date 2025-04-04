Вибух автомобіля у Дніпрі: у лікарні помер місцевий депутат

Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько помер у лікарні. Його машина вибухнула зранку, 4 квітня. Про це повідомили у пресслужбі партії «Пропозиція».
«Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від «Пропозиції» Юрій Федько помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.
Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронні органи відпрацьовують три версії:
- злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в державі;
- неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем;
- професійна діяльність.
Довідка
Юрій Федько — депутат Самарської районної у місті Дніпрі ради VII скликання та член політичної партії «Пропозиція». Був очільником Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.
Раніше ми писали, що у Дніпрі 4 квітня поглянув автомобіль голови Лівобережної міської адміністрації Юрія Федько. У машині він був разом із дружиною. На місце виїхав заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцькірізде, співробітники поліції, Служби безпеки України та прокуратури.
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