ЗСУ стримують спроби прориву РФ у районі Кіндрашівки

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію біля Кіндрашівки. Фото: мапа DeepState

У районі Кіндрашівки, на північ від Куп'янська, ситуація стабілізувалася. Про це повідомив автор військового телеграм-каналу «Офіцер+».



За його даними, російські війська продовжують спроби просуватися малими групами по ярах і балках, однак успіху не досягають — їх ефективно знищують українські дрони.



Також відзначається зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на цій ділянці фронту.

Раніше на Куп'янському напрямку кілька днів тривали запеклі бої за населений пункт Кіндрашівка. Противник намагався накопичуватися на північній околиці села для подальшого просування в центр.