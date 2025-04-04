В угрупуванні «ЛНР» заявили, що ціни на житло на окупованій території вищі, ніж у Ростовській області РФ

На тимчасово захопленій частині Луганської області фіксують високу вартість житла. Так звана влада пов'язує це з нібито затребуваністю та поверненням додому людей. Таку думку висловив так званий голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник під час форуму «Інтеграція 2025. Перспективи розвитку історичних регіонів Росії».



За його словами, ціни на житло у «ЛНР» вищі, ніж у російському Ростові.



«Житло зараз дуже затребуване, і у зв'язку з цим, звичайно, відгукнувся ринок. Ціни на житло у нас дуже високі, ми, напевно, в якихось параметрах перевершуємо Ростовську область. Людей повернулося також дуже багато. Вони готові працювати», — зазначив він.



Пасічник сказав, що нібито багато фахівців вирішують залишитися на захопленій території, зазначаючи, що «хороша земля благодатна».



Раніше ми писали, що на окупованій території Луганської області люди скаржаться на подорожчання продуктів. Зокрема деякі виробники підняли ціни на товари, вартість яких, згідно з російськими законами, регулюється.