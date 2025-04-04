Україна розширює грантову підтримку бізнесу на прифронтових територіях

Уряд України посилює підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах. На засіданні 4 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту за програмою «Власна справа» до 500 тисяч гривень для тих, хто вже веде чи планує розпочати бізнес у цих сферах.



Тепер отримати розширений грант зможуть підприємці із семи нових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей. Раніше підвищений ліміт був доступний лише у Харківській області. Таким чином, програма тепер охоплює вісім прифронтових регіонів.



«Бізнес у прифронтових та прикордонних з агресором регіонах працює у вкрай складних умовах і потребує посиленої підтримки держави. Минулої весни ми збільшили розмір мікрогранту для Харківщини — і це дало відмінний результат. Якщо у другому півріччі 2023 року регіон був лише у другій десятці за кількістю виданих грантів та створених робочих місць, то у другому півріччі 2024 року ці показники майже подвоїлися. Підприємці отримали 402 гранти на 173 млн грн, що дозволило створити 706 нових робочих місць. Сьогодні ми масштабуємо цей досвід на всі прифронтові області», — заявила перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.



Для отримання гранту потрібно створити від одного до двох робочих місць залежно від суми. Кошти можна витратити на купівлю чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Подавати заявки можуть як підприємці, так і ті, хто лише планує відкрити свою справу.



Крім того, Кабмін розширив перелік виноробної продукції, на виробництво та збут якої тепер також можна отримати грант. Також уточнено категорії одержувачів серед ветеранів та членів їхніх сімей.



Заявка подається через портал Дія разом з бізнес-планом. Програма адмініструється Державною службою зайнятості.

Читайте також: Держава посилить підтримку прифронтових та прикордонних громад

Програма «Власна справа» передбачає мікрогранти від 50 до 250 тис. грн на запуск чи розвиток бізнесу. Подати заявку можуть як досвідчені підприємці, так і новачки. Для отримання суми понад 75 тис. грн необхідно створити від одного до двох робочих місць.

Молоді українці віком до 25 років можуть претендувати на грант до 150 тис. грн без зобов'язання створювати робочі місця за умови реєстрації ФОП.

Подробиці про програму – на офіційному сайті «Власна справа».