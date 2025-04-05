Донеччина: за добу — троє загиблих, один поранений від обстрілів РФ

За 4 квітня війська РФ поранили 1 та вбили 2 жителів Донеччини. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій обласній адміністрації. Двоє мирних жителів загинули у Зарічному та один — у Родинському.



Одна людина дістала поранення у Мирному.



Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житловим кварталам регіону.



З початку повномасштабного вторгнення в області (без урахування Маріуполя та Волновахи) загинули 3129 мирних жителів, 6901 дістав поранення.

Напередодні РФ вдарила по Кривому Розі, внаслідок чого десятки людей поранено, є загиблі.