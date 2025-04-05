Росія атакувала Україну 92 дронами: понад половину збили

У ніч на 5 квітня Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши 92 безпілотні літальні апарати, у тому числі ударні дрони Shahed («Шахеди») та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.



За даними на ранок, українська ППО знищила 51 ударний дрон Shahed, а 31 російський БПЛА-імітатор був зафіксований як втрачений без негативних наслідків.



Атака охопила північ, південь, схід та центр країни, постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області.

Минулої доби російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще одна людина отримала поранення.



Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, завданого російськими військами увечері 4 квітня, загинули 18 людей, включаючи дев'ятьох дітей.