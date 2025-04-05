Пожежника та комунальників поранено під обстрілами в окупації на Донбасі

На окупованій території Донбасу угруповання «ЛНР» та «ДНР» заявили про удари безпілотників. Так, 4 квітня пожежна частина в Горлівці двічі зазнала атаки дронів.

Пошкоджено 3 пожежні автомобілі, а також покрівлю та вікна депо та пожежної частини. Поранено одного працівника «МНС ДНР».

У «ЛНР» стверджують, що троє співробітників однієї з комунальних служб міста Кремінна зазнали поранень, коли були на роботі.

Одній з жінок, яка постраждала внаслідок атаки дрона у Кремінній, медики видалили селезінку. Інша жінка та чоловік отримали осколкові поранення.

Минулої доби російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще одна людина отримала поранення.



Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, завданого російськими військами увечері 4 квітня, загинули 18 людей, включаючи дев'ятьох дітей.