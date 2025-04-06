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З Росії, Білорусі та з окупованих територій Україна повернула 45 осіб — Лубинець

06 квітня 2025, 14:12

З Росії, Білорусі та з окупованих територій Україна повернула 45 осіб — Лубинець

З окупованих територій, а також із Росії та Білорусі Україна повернула 45 осіб. Фото: Дмитро Лубінець З окупованих територій, а також із Росії та Білорусі Україна повернула 45 осіб. Фото: Дмитро Лубінець

Україна повернула 45 людей з окупованої території, а також із Росії та Білорусі. Про це 5 квітня повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов'язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском та ризиком життя з боку окупаційних адміністрацій», — написав Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Серед повернутих — маломобільні та тяжкохворі громадяни. Переважна більшість евакуйованих — люди похилого віку, зокрема 93-річна жінка.

«Зауважу, що частина українців, уже на підконтрольній території України, зазнавала переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, сім'я, батька якої викрали окупанти і катували, внаслідок чого він загинув», — додав він.

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