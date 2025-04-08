Окупанти готуються значно збільшити обсяг перевезень між Маріупольським портом та Донецьком

Між Донецьком та Маріупольським портом загарбники готуються значно збільшити обсяг залізничних перевезень. Фото: Андрющенко Тime

Окуповані Маріуполь та Донецьк готують для значного збільшення обсягу залізничних перевезень зі станцією у Маріупольському порту. Про це повідомляє Маріупольська міськрада із посиланням на Центр вивчення окупації.

Зазначається, що це допоможе переганяти потяги, здатні перевозити великі обсяги військової техніки та палива.

«Днями було проведено інспекцію стану залізничного полотна. Окупанти говорять про підготовку до запуску пасажирського сполучення. Однак, швидше за все, йдеться про вантажні перевезення», — йдеться у повідомленні.

Про це свідчить те, що на станції Маріуполь вже знайшли потяг із металопродукцією з порту, який готують відправити до РФ.