Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей

Із окупованих територій до України вдалося повернути ще шістьох дітей Фото: Bring Kids Back UA

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 9 квітня.

Як зазначив керівник ОП, серед них 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких тортур з боку російських військових.

Ще дві сестри перебували під загрозою вилучення з сім'ї: у школі їх готували до служби в армії РФ, а окупанти погрожували забрати їх у бабусі та передати до російської прийомної родини.

Інша дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів, які вривалися до її будинку з обшуками та погрожували зброєю, повідомив Єрмак.

Наразі всі діти перебувають у безпеці, зі своїми рідними, на підконтрольній Україні території.

Єрмак висловив подяку команді Save Ukraine за сприяння в організації рятувальної місії та відданість боротьбі за українських дітей.