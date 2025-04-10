Сили ППО збили 85 Shahed та 49 ворожих імітаторів

ППО України знищила 85 БпЛА Shahed

У ніч на 10 квітня 2025 року (починаючи з 19:00 9 квітня) Росія здійснила масовану атаку по території України із застосуванням 145 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Станом на 09:00 підтверджено знищення 85 ударних БпЛА, включно з безпілотниками, над північчю, півднем, сходом і центром країни. Також втрачено 49 безпілотників-імітаторів, які не досягли своїх цілей і не завдали шкоди.



«Унаслідок атаки постраждали Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська області», - йдеться в заяві ПС ЗСУ.