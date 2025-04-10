ГУР знищило російську піхоту та допомогло вивести з оточення українських бійців під Покровськом

Бої під Покровськом. Фото: кадр із відео

Підрозділ «Крила» Департаменту активних дій ГУР знищив піхоту та автотехніку російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Бійці FPV-дронами вдарили по позиціях та укриттях ЗС РФ. Результат – 45 загарбників знешкоджені, з них 17 – безповоротно.



Крім того, розвідники допомогли вивести з оточення екіпаж БПЛА суміжного підрозділу Сил оборони України.

Нагадаємо, що українська армія відбила штурм військ РФ з бронетехнікою на Покровському напрямку, ЗСУ знищили танк та ББМ.