Мобілізацію Насірова до ЗСУ скасували через порушення

Ексглава ДФС Роман Насіров. Фото: facebook

Наказ про мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до лав ЗСУ скасовано. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



За його даними, Військова служба правопорядку та 101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу заявили, що наказ було видано з порушенням законодавства. У зв'язку з цим ВСП розпочала службове розслідування.



Раніше повідомлялося, що Насіров нібито став сапером у складі 101-ї бригади охорони Генштабу — підрозділу, який безпосередньо підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та Генштабу.

Нагадаємо, колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до «газової справи» Онищенка, в якій він із поплічником, на думку звинувачення, видав незаконний наказ про відстрочення рентної плати за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.