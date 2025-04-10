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Шпигував для ФСБ в обмін на «евакуацію» родини в РФ: на Донеччині контррозвідка СБУ затримала протоієрея УПЦ МП

10 квітня 2025, 10:33

Шпигував для ФСБ в обмін на «евакуацію» родини в РФ: на Донеччині контррозвідка СБУ затримала протоієрея УПЦ МП

Затриманий протоієрей УПЦ МП у Донецькій області. Фото: СБУ Затриманий протоієрей УПЦ МП у Донецькій області. Фото: СБУ

У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки України затримала 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП, який шпигував для ФСБ та коригував російські удари по українських військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, клірика завербувала ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії та писала листа голові Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України. Після відправлення «кореспонденції» до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину у РФ з оформленням громадянства країни-агресора та допомогою «на перших порах».

Погодившись на пропозицію, священник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі. За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони України цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали ці наміри та затримали протоієрея, не давши йому відправити звіт із розвідданими у ФСБ. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на Росію.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Священнослужитель перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Польщі затримали та передали Україні пропагандиста з пулу Медведчука Кирила Молчанова, це спецоперація СБУ та розвідки.

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