Шмигаль закликав ЄС продовжити транспортний безвіз для України

Шмигаль зустрівся з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Про це повідомляє урядовий портал «Уряд online». Сторони обговорили ключові ініціативи для України.



Зокрема, Шмигаль закликав Європарламент підтримати продовження транспортного безвізу, який дозволяє українським перевізникам здійснювати міжнародні вантажоперевезення без спеціальних дозволів.

Під час зустрічі також обговорювалися питання:

європейської інтеграції України;

конфіскації заморожених російських активів;

встановлення справедливого та міцного миру.

Прем'єр подякував Європарламенту за швидке затвердження Механізму кредитної співпраці, який передбачає надання макрофінансової допомоги Україні шляхом заморожених російських активів.



Шмигаль також наголосив на важливості створення міжнародного компенсаційного механізму, який має змусити Росію відшкодувати збитки, завдані Україні.