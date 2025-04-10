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У ЗСУ пояснили, що дасть росіянам захоплення Торецька та Часового Яру

10 квітня 2025, 11:32

У ЗСУ пояснили, що дасть росіянам захоплення Торецька та Часового Яру

Ситуація поблизу Торецька та Часового Яру. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Торецька та Часового Яру. Фото: карта DeepState

Захоплення Торецька дозволить російській армії прямо йти на Костянтинівку. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, те саме станеться, якщо окупанти пройдуть Часів Яр або прорвуться далеко за трасу «Покровськ-Костянтинівка» на Покровському напрямку.

«Вони могли б далі розвивати наступ у бік Костянтинівки. Якщо подивитися на карту, вони мають від Донецька дуже коротке «логістичне плече». І вони це, я так гадаю, планували зробити ще дуже давно. Але не досягли успіху в жодному з цих трьох варіантів. І як наслідок – досі ці плани не реалізують», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про дуже складні міські бої в Торецьку.

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