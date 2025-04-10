У ЗСУ пояснили, що дасть росіянам захоплення Торецька та Часового Яру

Ситуація поблизу Торецька та Часового Яру. Фото: карта DeepState

Захоплення Торецька дозволить російській армії прямо йти на Костянтинівку. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, те саме станеться, якщо окупанти пройдуть Часів Яр або прорвуться далеко за трасу «Покровськ-Костянтинівка» на Покровському напрямку.



«Вони могли б далі розвивати наступ у бік Костянтинівки. Якщо подивитися на карту, вони мають від Донецька дуже коротке «логістичне плече». І вони це, я так гадаю, планували зробити ще дуже давно. Але не досягли успіху в жодному з цих трьох варіантів. І як наслідок – досі ці плани не реалізують», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про дуже складні міські бої в Торецьку.