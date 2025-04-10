У мережі показали тренувальні польоти пілотів на Л-39

Ранковий політ Л-39. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео ранкових польотів від 203-ї навчальної авіаційної бригади. Кадри оприлюднено в блозі про українську авіацію «Соняшник».



«Підготовка "штурмкіндерів" на літаках Л-39 не зупиниться ніколи: мала висота, прохід, маневр — і додому. Далі ти вже Top Gun на МіГ-29", - зазначається в описі до відео.



Навчальні польоти проходять в умовах, максимально наближених до бойових, і є частиною підготовки нових пілотів штурмової авіації ЗСУ.

Раніше екіпаж українського МіГ-29 знищив штаб російських окупантів у селі Тьоткіно Курської області.