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Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни

10 квітня 2025, 12:35

Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни

Зруйнована Красногорівка, кадри окупованого міста. Фото: кадр із відео Зруйнована Красногорівка, кадри окупованого міста. Фото: кадр із відео

Кадри окупованого та зруйнованого російськими військами міста Красногорівка Донецької області було опубліковано у мережі. Відео знищеного міста у своєму телеграм-каналі показав український журналіст Денис Казанський.

«Колишнє місто Красногорівка. Мертві руїни без людей», - пише Казанський у підписі до відео.

За даними Державної служби статистики України, у 2021 році в Красногорівці проживало 14 917 осіб, проте зараз місто повністю безлюдне.

На відео, знятому з даху однієї з розбомблених багатоповерхівок, видно, як усе навколо починає заростати. Казанський також зазначає, що в уявленні жителів Росії так виглядає «звільнення».

Нагадаємо, що окупацію Красногорівки військами РФ було завершено 7 жовтня 2024 року.

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