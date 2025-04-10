Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни

Кадри окупованого та зруйнованого російськими військами міста Красногорівка Донецької області було опубліковано у мережі. Відео знищеного міста у своєму телеграм-каналі показав український журналіст Денис Казанський.
«Колишнє місто Красногорівка. Мертві руїни без людей», - пише Казанський у підписі до відео.
За даними Державної служби статистики України, у 2021 році в Красногорівці проживало 14 917 осіб, проте зараз місто повністю безлюдне.
На відео, знятому з даху однієї з розбомблених багатоповерхівок, видно, як усе навколо починає заростати. Казанський також зазначає, що в уявленні жителів Росії так виглядає «звільнення».
Нагадаємо, що окупацію Красногорівки військами РФ було завершено 7 жовтня 2024 року.
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