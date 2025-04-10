У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян

Внаслідок нічної атаки російських військ на столицю постраждали чотири особи. Двох із них госпіталізовано до лікарні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у четвер, 10 квітня.
Спочатку було відомо про трьох постраждалих, потім Кличко заявив про ще одного пораненого.
«Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки агресора на столицю. Загалом постраждали четверо людей. Двоє – у лікарні, двом медики надали допомогу на місці», – додав мер.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти четверга, 10 квітня, у Києві сталася пожежа, ще одна будівля зруйнована.
У Голосіївському районі уламки БПЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого сталося загоряння.
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