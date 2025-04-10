Штурмові групи РФ знищуються на Сумщині — ВМС України

Знищені штурмові групи РФ на Сумщині. Фото: кадр із відео

У Військово-Морських Силах України продемонстрували, як штурмові групи росіян гинуть на прикордонні Сумщини. Відео було опубліковано в офіційному телеграм-каналі ВМС ЗСУ.



На карті аналітичного проєкту DeepState зазначено, що в сірій зоні поблизу Курської області розташовані три населені пункти Сумщини: Веселівка, Новеньке і Басівка.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 19 атак російських військ в операційній зоні на Курщині.



Крім того, російські війська завдали 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб і здійснили 410 артилерійських обстрілів, у тому числі вісім з реактивних систем залпового вогню.