У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою

Залізничний вокзал в Донецьку. Ілюстративне фото

Частина залізничної інфраструктури окупованої території Донецької області готова до запуску пасажирського сполучення з Росією. Про це в інтерв'ю «Известиям» заявив заступник голови Уряду РФ Марат Хуснуллін, повідомляє Донецьке агентство новин (ДАН).

«Ми відновили частину залізниць. Наприклад, вже готові відправляти пасажирські потяги і до Криму, і до Москви, і до Санкт-Петербурга. Але єдине, противник постійно намагається підривати залізниці, намагається якісь диверсії проводити. Тому ми з метою безпеки поки що не запускаємо пасажирський рух. Але ми до цього вже готові. Включно з відремонтованим повністю вокзалом РЖД у Маріуполі», — сказав віце-прем'єр РФ.

Зазначається, що після відновлення автомобільних та залізних доріг наступний крок – розвиток портових потужностей.

Хуснуллін підкреслив, що тут також виникають складнощі через дії ЗСУ, проте російська влада має плани щодо відновлення всіх портових споруд та збільшення вантажообігу.

У повідомленні також наголошується, що ініціатива налагодити залізничне сполучення походила від самого Хуснулліна. У січні він попросив Володимира Путіна дати доручення опрацювати реалізацію такого проекту, щоб зв'язати Крим з іншими регіонами Росії не лише автодорожнім коридором вздовж Азовського моря, а й залізничною інфраструктурою.