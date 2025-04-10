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У Росії дрони пошкодили завод вибухових речовин — ЗМІ

10 квітня 2025, 14:53

У Росії дрони пошкодили завод вибухових речовин — ЗМІ

ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова». Фото: Техноекспорт.ру, архів ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова». Фото: Техноекспорт.ру, архів

Завод вибухових речовин пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки БПЛА на Дзержинськ Нижегородської області Росії. Про це із посиланням на джерела повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що 9 квітня глава регіону повідомив про відбиття атаки БПЛА «над промисловою територією одного з округів». За його словами, жертв та руйнувань не було.

Видання ASTRA з'ясувало, що щонайменше 3 безпілотники влучили у ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» — містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії.

Внаслідок атаки на заводі пошкоджено трубопровідну естакаду та 2 цехи. Постраждалих немає, йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що завод вже атакували 16 БПЛА 20 жовтня 2024 року — було пошкоджено один із цехів підприємства. Там виробляють октоген та гексоген. У будівлі вибило шибки та двері, також пошкодило покрівлю. Крім того, тоді один із безпілотників влучив у машину МНС, яка прибула після першого вибуху. П'ятеро пожежників зазнали осколкових поранень, машина згодом згоріла.

Завод включений до списку санкцій України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». 23 червня 2023 року завод включений до списку санкцій країн Євросоюзу, також завод знаходиться під санкціями США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

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