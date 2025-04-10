Історією про «супер-вертоліт» ЗСУ росіяни намагаються приховати прорахунки свого ППО — Defense Express

Український ударний безпілотник-вертоліт типу «Рамзай» RZ-500. Фото: Defense Express

Засоби масової інформації РФ розповсюджують історію про те, що ввечері 9 квітня ППО над Наро-Фомінськом під Москвою в РФ збила український ударний безпілотник-вертольот типу «Рамзай» RZ-500.

Оглядачі видання Defense Express заявляють, що про цю розробку нічого не відомо з 2021 року і такими історіями російська пропаганда намагається приховати, що ЗС РФ збили власний вертоліт.

За словами оглядачів, росіяни «вигадали український супер-вертоліт-камікадзе», щоб приховати збиття над Наро-Фомінськом власного вертоліта.

У російському пропагандистському телеграм-каналі Mash 10 квітня заявили, що підмосковне місто було атакуване українським безпілотником «Рамзай» RZ-500, який може долати відстань до 300 км. Цю версію підхопили інші російські ЗМІ.

Українські оглядачі зазначають, що самі автори повідомлення говорять про дальність польоту RZ-500 до 300 км, а Наро-Фомінськ знаходиться за 400 км від російсько-українського кордону.

«Фактично це та сама ситуація, коли російська пропаганда кричала про те, що новітня міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" може атакувати США через Південний полюс при дальності польоту 18 тисяч км», — зазначили журналісти.

Крім того, автори статті звернули увагу на те, що на відео можна було побачити аеронавігаційні і контурні вогні на лопатях вертоліту, що було б досить дивно для безпілотника, який здійснює нічну атаку.

Український ударний безпілотник-вертоліт RZ-500 від компанії «Рамзай» було представлено на виставці «Зброя та Безпека» у 2021 році. Оглядачі Defense Express зазначають, що російські пропагандисти обрали його, бо це єдиний на сьогодні публічно продемонстрований український дрон вертолітного типу. Він позиціонувався як ударно-розвідувальний із можливістю використання високоточного протитанкового озброєння.