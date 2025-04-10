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Пансіонат на березі Чорного моря та мільйони гривень у банках. Що декларує родина голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

10 квітня 2025, 16:35

Пансіонат на березі Чорного моря та мільйони гривень у банках. Що декларує родина голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

Наприкінці березня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.

«Новини Донбасу» розповідають, що родина начальника Донецької ОВА задекларувала за минулий рік.

Нерухомість

 У місті Нова Одеса Миколаївської області Вадим Філашкін має земельну ділянку загальною площею 1100 квадратних метрів.

У селі Коблево на Миколаївщині Філашкін декларує земельну ділянку та нежитлове приміщення загальною площею 420 та 57 квадратних метрів, а також у спільній власності 50/50 із громадянкою України володіє пансіонатом «Чорне море» загальною площею 986 квадратних метрів.

У селі Ташине голова Донецької ОВА володіє земельною ділянкою загальною площею 20 000 квадратних метрів.

У Миколаєві Вадим Філашкін має зареєстроване місце проживання у квартирі загальною площею 137,5 квадратних метра. Нерухомістю володіє громадянка України.

У Коблевому Філашкін орендує земельну ділянку загальною площею 1000 квадратних метрів.

У Коблевому та Ташиному дружина начальника ОВА декларує земельні ділянки загальною площею 120 та 20 000 квадратних метрів.

У Коблевому дружина Вадима Філашкіна володіє нежитловим приміщенням загальною площею 106,5 квадратних метра, а також орендує земельну ділянку загальною площею 100 квадратних метрів.

В Одесі дружина Філашкіна як місце тимчасового проживання декларує квартиру загальною площею 127 квадратних метрів. Нерухомістю володіє громадянка України.

Автомобілі

 Дружина начальника обласної адміністрації володіє легковим автомобілем Lexus LS460 2008 року випуску та позашляховиком Toyota RAV4 2021 року випуску.

Корпоративні права

 Дружина Філашкіна декларує 100% корпоративних прав у туристичній агенції «ПАРІЖЕЛЛЬ».

Доходи

 Вадим Філашкін за 2024 рік на посаді голови Донецької обласної військової адміністрації заробив 2 358 317 гривень.

Також Філашкін отримав пенсію у розмірі 232 183 гривні.

Дружина голови ОВА отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 441 220 гривень.

Банківські рахунки

 Вадим Філашкін на рахунках у двох українських банках зберігає 4 392 100 гривень.

Дружина Філашкіна на рахунках у трьох українських банках зберігає 10 323 гривні.

Готівка

 У готівковому вигляді Філашкін зберігає 23 000 доларів, а його дружина – 11 000 доларів.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларувала за 2024 рік родина голови Дружківської міської військової адміністрації Андрія Панкова.

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Миколаївська область Чорне море Коблево
Інше
Нерухомість Гроші декларація Автомобілі доходи Пансіонат
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