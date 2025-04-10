У Дніпрі вибух: Росія застосувала ракету «Іскандер-М»

Росія застосувала «Іскандер-М» по Дніпру. Фото: ХДніпро

О 16:04 у межах Дніпра прогримів вибух. Як повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor, по місту було застосовано одну балістичну ракету «Іскандер-М».



Попередньо Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.



Згідно з картою повітряних тривог, під загрозою опинилися дев'ять областей, включаючи Дніпропетровську.

Monitor також підтвердив джерело загрози — балістику було запущено з району Таганрога.



«Увага. Імовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-400», — йшлося у попередженні.