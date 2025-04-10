У Дніпрі вибух: Росія застосувала ракету «Іскандер-М»

О 16:04 у межах Дніпра прогримів вибух. Як повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor, по місту було застосовано одну балістичну ракету «Іскандер-М».
Попередньо Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Згідно з картою повітряних тривог, під загрозою опинилися дев'ять областей, включаючи Дніпропетровську.
Monitor також підтвердив джерело загрози — балістику було запущено з району Таганрога.
«Увага. Імовірний запуск балістичних ракет систем Іскандер/С-400», — йшлося у попередженні.
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