Російські війська намагаються просунутися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ

Знищена російська техніка, яка рухалася у бік кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: кадр із відео

Поблизу селища Бурлацьке та села Богданівка російська армія не залишає спроб просуватися у бік адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Про це повідомили у пресслужбі тактичної групи «Вугледар».



Щодня окупанти проводять від 25 до 35 штурмів. Часто вони намагаються дістатися українських позицій, рухаючись малими групами по відкритій місцевості. При цьому застосовують техніку легкої прохідності: багі, квадроцикли та мотоцикли.



«Очевидно, ворог розраховує на ефект несподіванки. Натомість наші воїни не дають окупантам реалізувати свої плани. Аеророзвідка часто виявляє окупантів ще на підступах до українських позицій, а мінометні розрахунки, артилерія, РСЗВ, пілоти FPV та бомбери нещадно знищують противника», – зазначили у ТГ «Вугледар».

Нагадаємо, що армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини, ЗСУ відбили масовану атаку.