У Краматорську рятувальники демонтували аварійні конструкції багатоповерхівки після удару дрону

Рятувальники проводять демонтаж аварійних конструкцій будинку у Краматорську. Фото: ДСНС у Донецькій області

Після атаки російського дрона-камікадзе по 4-поверховому будинку у Краматорську рятувальники спільно з комунальниками демонтували уламки, які загрожували обвалом.

Про це сьогодні повідомляє ДСНС у Донецькій області.

«За допомогою автопідйомника фахівці піднялися на верхній поверх і демонтували аварійні елементи конструкцій, що нависали зовні і становили пряму загрозу життю та перехожим», — йдеться в повідомленні.

Розібрано 1,5 тонни зруйнованих бетонних елементів.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 квітня Краматорськ опинився під масованим ударом російських дронів. Внаслідок удару було поранено трьох жінок, у тому числі 11-річну дівчинку. Пошкоджено дах, міжповерхові перекриття та зовнішні стіни багатоквартирного будинку.