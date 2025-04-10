У Краматорську рятувальники демонтували аварійні конструкції багатоповерхівки після удару дрону

Після атаки російського дрона-камікадзе по 4-поверховому будинку у Краматорську рятувальники спільно з комунальниками демонтували уламки, які загрожували обвалом.
Про це сьогодні повідомляє ДСНС у Донецькій області.
«За допомогою автопідйомника фахівці піднялися на верхній поверх і демонтували аварійні елементи конструкцій, що нависали зовні і становили пряму загрозу життю та перехожим», — йдеться в повідомленні.
Розібрано 1,5 тонни зруйнованих бетонних елементів.
Нагадаємо, пізно ввечері 8 квітня Краматорськ опинився під масованим ударом російських дронів. Внаслідок удару було поранено трьох жінок, у тому числі 11-річну дівчинку. Пошкоджено дах, міжповерхові перекриття та зовнішні стіни багатоквартирного будинку.
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