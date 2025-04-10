РФ застосовує дрони зі скиданням вибухонебезпечних предметів — МВС

Міністерство внутрішніх справ України попереджає про нову загрозу: російські війська почали використовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі МВС.







Такі боєприпаси можуть застосовуватися по будь-якому регіону країни. Особливу небезпеку вони становлять тим, що час їхнього спрацьовування невідомий. У МВС також опублікували фото вилучених у Києві вибухонебезпечних предметів і зазначили, що їхній зовнішній вигляд може відрізнятися.



«Обов'язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет — не підходьте, не чіпайте, дзвоніть 101, 102 або 112», — йдеться у повідомленні.



Водночас український експерт зі зв'язку Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») зазначив на своїй сторінці у Facebook, що інформація активно поширюється у військових групах, але офіційного підтвердження від ЗСУ немає.







«У "шахедах" не знаходили систем скидання. Так, є відомості, що противник розглядає нестандартне застосування дронів, але не хаотичне скидання. Загалом навіть якщо це інфовкид — він корисний: вчить людей не чіпати підозрілого», — зазначив експерт.