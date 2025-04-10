Росія завдала ударів по Дніпру та Нікополю: поранено 18 людей, є загиблий

Внаслідок російських обстрілів 10 квітня постраждали жителі Дніпра та Нікополя. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



У Дніпрі — п'ятеро поранених унаслідок ракетного удару. Усіх госпіталізовано. Стан однієї з постраждалих — жінки 55 років — важкий. Інші перебувають у стані середньої тяжкості. Також підтверджено загибель однієї людини. У місті продовжується гасіння пожежі на об'єкті інфраструктури.

У Нікополі постраждали 13 людей, п'ятьох з них було госпіталізовано. Стан чотирьох постраждалих оцінюється як важкий. 16-річного підлітка та літнього чоловіка доправили до лікарень Дніпра. Інші лікуватимуться амбулаторно.

Під удари потрапили також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади Нікопольського району. Російські війська використовували понад 30 дронів-камікадзе та артилерію. Пошкоджено магазин, два житлові будинки, господарські будівлі, три підприємства та інші об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що на Донеччині за добу внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще двоє — поранені.