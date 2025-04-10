27 мільйонів гривень направили на підтримку військових, які захищають Донеччину

Рада оборони Донецької області ухвалила рішення виділити 27 мільйонів гривень на потреби підрозділів, які утримують оборону регіону. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Кошти спрямують безпосередньо військовим частинам. За ці гроші підрозділи зможуть закупити безпілотники, дрони та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).



Раніше повідомлялося, що 3 квітня Рада оборони регіону виділила 19,5 мільйонів гривень. А за березень — 43,5 мільйона гривень (27 березня — понад 15 млн грн., 18 березня — понад 10 млн грн., 13 березня — понад 10 млн грн., 6 березня — 8,5 млн грн.).