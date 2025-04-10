«Не хочу повертатися до Росії»: СБУ допитала полоненого військового з Китаю

Служба безпеки України провела черговий допит військовослужбовця з Китаю, взятого в полон на Донеччині. Він воював у складі російських підрозділів.



Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, розмістивши відео допиту на своїй сторінці у соціальній мережі.



За даними СБУ, полонений китаєць розповів, що служив під командуванням російського офіцера, який віддавав накази. Він також повідомив, що був озброєний автоматом АК-74, і в момент атаки українського дрона перебував у укритті разом із російським військовим. Дрон пошкодив його зброю.



Відповідаючи на запитання української спецслужби, військовополонений зазначив, що в українському полоні його годують краще, ніж у російській армії, і загальне ставлення до нього значно гуманніше.



Також він зізнався, що не хоче повертатися до Росії, а вважав за краще повернутися до Китаю. Він повідомив, що китайська влада його не шукає. Зв'язавшись із батьками, він не став говорити, де знаходиться, щоб не турбувати їх.

Раніше президент України повідомив, що щонайменше 155 громадян Китаю беруть участь у бойових діях проти України.



На Донеччині українські військові під час бою взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Нагадаємо, що зараз полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, з ними продовжуються слідчі та оперативні дії.



Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.