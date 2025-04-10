Атака дронів на Житомирщині: загиблий та п'ятеро поранених, у тому числі дитина

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників по Житомирській області сьогодні загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення, у тому числі 14-річна дитина. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.



За його словами, один із дронів потрапив до багатоповерхового будинку. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Усіх постраждалих госпіталізовано.



На місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. У постраждалій громаді розгорнуть пункт обігріву та надання допомоги мешканцям.





Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів 10 квітня постраждали жителі Дніпра та Нікополя.



Нагадаємо, що на Донеччині за добу внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще двоє — поранені.