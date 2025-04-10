Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що темпи іпотеки на окупованій території України буде збільшено.



«Найголовніше зараз — створити умови, щоб люди, які вклалися в житло, розуміли, що його буде добудовано. Паралельно з цим необхідно буде підтримувати і забудовників різними стимулюючими заходами», — заявив він в інтерв'ю російському пропагандистському каналу.



Як повідомлялося раніше, мешканцям Росії пропонують оформити сімейну іпотеку на купівлю вторинного житла у містах, де на початок року велося будівництво не більше двох багатоквартирних будинків.



У списку російської державної компанії «Дом. РФ» вважається 901 місто. Однак не всі міста — російські. Частина — захоплені та вільні українські міста.



Іпотечна ставка становить до 6% річних. Акція почала діяти з 1 квітня.

Водночас попит на квартири в окупованому Маріуполі тільки зростає — на будь-які квартири, у тому числі відновлені після обстрілів. До міста приїжджають росіяни, тут обирають залишатися мігранти із країн центральної Азії, які масово їдуть до Маріуполя заробляти гроші на будівництві. Тому станом на зараз, кажуть рієлтори, попит перевищує пропозицію — уцілілих і нових квартир у місті все ще набагато менше, ніж охочих їх придбати. І це підганяє ціни нагору.



Тоді як по всій території РФ іпотечні кредити видаються під 20-30% річних, а Маріуполі — під 2%. За ідентичну квартиру уявна родина щомісяця у Маріуполі платитиме 22-25 тис. рублів на місяць за іпотекою, а в Ростові-на-Дону — 32-35 тисяч рублів. Тому сім'ї, які обмежені у фінансах, їдуть до Маріуполя, адже це чи не єдиний спосіб для небагатих росіян придбати зараз житло.



Самі ж власники зруйнованого житла в Маріуполі часто скаржаться на те, що залишилися без даху над головою — їм обіцяли нове чи відновлене житло як компенсацію за втрачене, але цього не сталося.