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Бріджит Брінк залишає посаду посла США в Україні

10 квітня 2025, 23:03

Бріджит Брінк залишає посаду посла США в Україні

Бріджит Брінк залишає посаду посла США в Україні

Державний департамент США офіційно підтвердив відставку посла США в Україні Бріджит Брінк.

Вона «відмовляється від своєї ролі», заявила прессекретарка Держдепу Таммі Брюс під час пресбрифінгу.

«Вона була послом там протягом трьох років — це тривалий час у зоні бойових дій — і, відверто кажучи, війна триває вже занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити те, що необхідно, щоб закінчити цю війну», — сказала вона.

На початку квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення реакцією посла США в Україні Бріджит Брінк на ракетний удар по його рідному місту Кривий Ріг, внаслідок якого загинули 18 осіб, включаючи дев'ятьох дітей Брінк у своїй заяві висловила співчуття, але не зазначила, що удар завдала Росія. Зеленський зазначив, що така реакція «неприємно здивувала» його, підкресливши, що у США «навіть бояться сказати слово "російський", говорячи про ракету, яка вбила дітей».

Після цієї критики посол Брінк скоригувала свою позицію, прямо вказавши на Росію як на джерело атак.

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