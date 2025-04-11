США не бачать сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто припинення вогню — Держдепартамент

Поессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс. Фото: Fox News

Переговори про остаточне досягнення миру в Україні проводити не можна, доки не буде досягнуто згоди про припинення вогню. Про це заявила прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс на пресконференції у четвер, 10 квітня.

«Все наше керівництво, зокрема президент Трамп та держсекретар Рубіо, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли йдеться про природу завершення цієї ситуації (війни в Україні – ред.). Це динаміка, яка не може бути вирішена військовим шляхом. Це м'ясорубка. Не можна нічого говорити про кінцевий результат, доки не припиниться стрілянина та вбивства», — сказала вона.

Спікер Держдепу нагадала, що під час перебування у штаб-квартирі НАТО минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом кількох тижнів стане зрозумілим, наскільки серйозно налаштована Росія.

Брюс наголосила, що «Росія, безумовно, має сприймати це серйозно».